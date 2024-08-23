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Bodrum'da Esnaftan Taklit Ürün Denetiminin Protestosu

Bodrum'da esnaf taklit ürün denetimine tepki olarak oturma eylemi gerçekleştirdi ve yolu kapattı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:52
Bodrum'da Esnaftan Taklit Ürün Denetiminin Protestosu

Bodrum'da Taklit Ürün Denetimine Tepki

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taklit ürün denetimlerine karşı oldukça tepkili bir grup esnaf, protesto amacıyla bir araya geldi. Çarşı merkezinde bazı esnafın taklit ürünler sattığına dair gelen bilgiler üzerine, yetkililer denetim yapmak istedi. Bu duruma karşı çıkan esnaf, kepenk kapatarak Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı.

Yolun Kapalı Kalması ve Oturma Eylemi

Protesto sırasında Neyzen Tevik Caddesi'ni saksılarla kapatan esnaf, oturma eylemi gerçekleştirdi. Durumun büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ancak esnaf, bu ikazlara rağmen eylemlerine devam etti.

İkna Çabaları Sonuç Verdi

Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, esnafla bir süre konuşarak ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda, esnaf grubu eylemi sonlandırarak dağıldı.

Bu olay, Bodrum’daki esnafın taklit ürün denetimlerine karşı ne denli duyarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup esnaf, taklit ürün denetimini engellemek için yolu ulaşıma...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup esnaf, taklit ürün denetimini engellemek için yolu ulaşıma kapatıp, oturma eylemi yaptı. Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen grup dağılmayınca olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin ikna çabaları sonuç verdi. Darendeli ile bir süre konuşan esnaf dağıldı.

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