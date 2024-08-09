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Bodrum'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Bodrum Gazze Destek Platformu, Gazze için yürüyüş düzenleyerek Filistin halkına destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:21
Bodrum'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Bodrum Gazze Destek Platformu’ndan Filistin’e Destek Yürüyüşü

Bodrum Gazze Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Neyzen Tevik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na doğru bir yürüyüş düzenledi.

Yüzlerce Katılımcı Bir Araya Geldi

Tepecik Camisi önünde başlayan yürüyüş, büyük bir katılım ile Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı gibi önemli isimlerin de yer aldığı etkinlikte, yüzlerce kişi bir araya geldi.

Pankartlar ve Slogarlar ile Eylem

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs" ve "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar açarak sloganlar atarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin'den defol!" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam!" gibi sloganlarla desteklerini gösterdiler.

İnsanlık Dramına Dikkat Çekildi

Etkinlikte grup adına basın açıklaması yapan ilçe vaizi Orhan Özgözel, Gazze ve tüm Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramının yaşandığını vurguladı. Özgözel, "Müslüman Filistin halkı için güvenli hiçbir yer kalmadı. Siyonist teröristler, kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistin halkına yönelik soykırım uygulamaktadır. Şehitlerimizin sayısı yüz bine yaklaştı." dedi.

Dualar ve Lokma İkramı

Konuşmaların ardından katılımcılar, zulüm altındaki Filistin halkı için dua etti. Etkinlik, şehitler için lokma dağıtılmasıyla sona erdi.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen...

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

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