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Bodrum'da Fırtına Yelkenli Tekneyi Kıyıya Sürükledi

Bodrum'da süren fırtına, bir yelkenli tekneyi kıyaya sürükledi ve birçok olumsuz etkiye yol açtı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:22
Bodrum'da Fırtına Yelkenli Tekneyi Kıyıya Sürükledi

Bodrum'da Fırtına Etkisini Gösteriyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. İki gündür devam eden rüzgar, en son Turgutreis Mahallesi açıklarında demirli bulunan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekneyi kıyıya sürükledi.

Tekneye Zarar Geldi

Kıyıya sürüklenen teknede hasar oluştu ve kurtarma çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. Bu durum, ilçenin sahil hattında da bazı olumsuzluklara yol açtı; fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu ve sahildeki iskeleler zarar gördü.

Yaşam Alanları Etkilendi

Sahilde bulunan masa ve sandalyeler sürüklenerek zarar gördü. Bodrum Belediyesi ekipleri ise olası olumsuz durumlara hızlı müdahale edebilmek için devriye ve nöbet sistemi uygulamasına geçerek, devrilen ağaçlar ve kırılan ağaç dallarıyla ilgili çalışmalar yapıyor.

Adrenalin Tutkunları Rüzgarı Değerlendiriyor

Öte yandan, fırtınaya rağmen bazı adrenalin tutkunları rüzgarı fırsat bilerek denizde uçurtma sörfü yapma imkanı buldu. Bodrum'daki bu etkileyici manzara, hem sakinleri hem de turistler için unutulmaz anlar yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

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