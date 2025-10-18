Bodrum'da Gezi Teknesinde Yaralanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Bodrum'da gezi teknesinde yaralanan yolcu tıbbi tahliye edildi
Müdahale Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen yaralanma ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
