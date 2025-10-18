Bodrum'da Gezi Teknesinde Yaralanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Bodrum açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 19:06
Bodrum'da gezi teknesinde yaralanan yolcu tıbbi tahliye edildi

Müdahale Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen yaralanma ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

