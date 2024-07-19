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Bodrum'da gıda zehirlenmesi şoku! 16 turist hastaneye kaldırıldı: Otele soruşturma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi'nde bir otelde konaklayan 16 tatilci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edilen tatilciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 00:46
Bodrum'da gıda zehirlenmesi şoku! 16 turist hastaneye kaldırıldı: Otele soruşturma

YALIKAVAK'TA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelde yaşanan olay, tatilcilerin kabusu oldu. Bir otelde konaklayan 16 tatilci, akşam yemeği sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle rahatsızlandı. Durumun ciddiyeti fark edilince, otel yetkilileri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Otele gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan tatilcileri hızlı bir şekilde ilk müdahalede bulunarak çeşitli hastanelere sevk etti. Hastaneye kaldırılan tatilciler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde durumun kontrol altına alındığı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Tatilcilerin akşam yediği yemeklerden numune alınacağı ve laboratuvar testleri yapılacağı öğrenildi. Olayın nedeni ve kaynağı tespit edildikten sonra gerekli önlemler alınacak.

Hastanede yapılan tedavilerin ardından tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen tatilciler, yaşadıkları olayın şokunu atlattı. Otel yetkilileri, tatilcilerin sağlık durumlarını yakından takip etmeye devam ediyor ve herhangi bir komplikasyon yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor.

OTELE SORUŞTURMA

Olayın ardından otel yetkilileri de durumu yakından takip ediyor. Otelin mutfak bölümünde inceleme yapılacağı ve hijyen koşullarının gözden geçirileceği bildirildi. Otel yetkilileri, tatilcilerin yaşadığı bu üzücü olayın tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

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