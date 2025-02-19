Bodrum'da Kaçak Hafriyat Faaliyetlerine 5 Milyon Lira Ceza

Bodrum'da mera alanında kaçak hafriyat yapan bir işletmeye 5 milyon lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:41
Bodrum'da Kaçak Hafriyat Faaliyetlerine 5 Milyon Lira Ceza

Bodrum'da Kaçak Hafriyat Faaliyetleri Üzerine Sert Önlem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen bir işletmeye 5 milyon lira ceza kesildi. Bu cezai işlem, bölgenin doğal dengesini bozma riski taşıyan faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla alındı.

Harekete Geçen Ekipler

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Göltürkbükü Mahallesi’nde mera alanına kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulduğu ihbarı üzerine çalışmalar başlattı.

Jandarma Desteğiyle Yapılan Denetim

Jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 136 dönümlük alanda işletmeye ait makinelerin kaldırılmasını talep etti. İşletme, kırma ve eleme makineleri ile tesise ait birçok ekipmanı bölgeden kaldırdı.

Çeşitli Suçlamalar ve Cezai İşlem

Yapılan denetim sonucunda, işletmeye hazine arazisini işgal, kaçak hafriyat dökümü ve çevreyi kirletme gibi suçlardan toplamda 5 milyon lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Bodrum'da yapılan bu denetim, çevre koruma yasalarının uygulanmasında ne kadar kararlı olunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeye 5 milyon lira ceza yazıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mera alanında kaçak hafriyat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeye 5 milyon lira ceza yazıldı.

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