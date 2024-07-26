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Bodrum'da Karavan ve Çadır Denetimleri Artıyor

Bodrum Belediyesi, kamp alanlarına gelişigüzel yerleşimlere karşı denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:25
Bodrum'da Karavan ve Çadır Denetimleri Artıyor

Bodrum'da Karavan ve Çadır Denetimi

Muğla'nın ünlü tatil beldesi Bodrum'da, karavan ve çadırların denetimi gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı eksikliği bulunan kamp alanları ve halk plajlarında gelişigüzel çadır kuran veya karavan park edenler hedef alındı.

Denetim Detayları

Bodrum ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ile birlikte denetim gerçekleştirdi. Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiindeki gerçekleştirilen denetimlerde, uygunsuz alanlarda bulunan karavan sahipleri uyarıldı. Bulunduğu alandan kaldırılması gereken bir karavan, sahibine ulaşılamadığı için çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Uygunsuz Çadırlar Kaldırılıyor

Deniz kenarındaki tarihi ören yerleri, plajlar ve diğer alanlarda çadır kuran kişilere zabıta ekipleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla çadırlar alanlardan kaldırıldı. Sahibi tespit edilemeyen çadırlar, denetim sonrası inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce toplanmaya başlandı.

Denetimler Sürecek

Bodrum Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu tür denetimlerini sürdürecek. Uygunsuz yerleşimlere karşı mücadele, yerel yönetimin önceliklerinden biri olmaya devam ediyor.

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