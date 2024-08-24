Bodrum'da Komik 'Trafik Cezası' Diyaloğu

Bodrum'da Eğlenceli Anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir trafik polisi ile 6 yaşındaki bir çocuğun arasında geçen "trafik cezası" diyaloğu gözleri neşeyle doldurdu.

Olayın Gelişimi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli trafik polisi Gökhan Genç, Cevat Şakir Caddesi üzerinde devriye gezerken, kaldırımda bisiklet kullanan küçük Aslan'ı fark etti.

Polisin Soruları ve Çocuğun Cevapları

Gökhan Genç, minik bisikletçiye yaklaşarak, "Neden kaldırımdan gidiyorsun?" diye sordu. Çocuk, kaskı olmadığı yanıtını verince, polis biraz daha esprili bir dille, "Burası yayalar için bir alan, sana ceza yazacağım!" dedi.

Ceza ve Gülümseten Sonuç

Gökhan Genç, çocuğa yazdığı temsili cezaların detaylarını anlattı: "Kaldırımı kullandığın için bir hafta çizgi film izleyemezsin, belgesiz bisiklet sürdüğün için de bir hafta yatağını toplaman gerekti."

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Bu komik anların kaydedildiği kask kamerası görüntüleri, sosyal medya platformlarında oldukça fazla beğeni aldı. İzleyiciler, hem polisin hem de çocuğun kahkaha dolu anlarına tanıklık etti.

Aslan, ceza kağıdını imzaladıktan sonra Gökhan Genç ile tokalaşarak gülümsedi ve bu an, izleyenlerin yüzünde bir tebessüm oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı. Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi. Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı. Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi. Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı. Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi. Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı. Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi. Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.