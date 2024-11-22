Bodrum'da Kuvvetli Rüzgar Motoryatı Karaya Sürükledi

Bodrum'da Rüzgarın Etkisiyle Motoryat Karaya Sürüklenmişti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Koyu'nda bulunan yaklaşık 20 metrelik "Queen's" isimli motoryat, kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi.

Dün gerçekleşen olayda, motoryatın halatı şiddetli rüzgarlar sonucu bağlı bulunduğu yerden koparak, yatta önemli hasara yol açtı. Dalgalarla birlikte sahile sürüklenen motoryat, karaya oturmuş durumdaydı.

Kıyıda yer alan bir direğe bağlanarak sabitlenen yat için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gelişmeler takip ediliyor.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıkta demirli motoryat kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi. Motoryat, sahile sürüklendikten sonra karaya oturdu. Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.