Bodrum'da Lise Öğrencilerinden 'Atam' Koreografisi

Bodrum'da Lise Öğrencilerinin Sıra Dışı Koreografisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lise öğrencileri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dikkat çekici bir performansa imza attı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Türkiye haritası ve "Atam" yazılı bir koreografi sergileyen öğrenciler, etkinliklerine büyük bir özen gösterdi.

Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi'nden Özel Gösteri

Bu anlamlı gösteri, Bodrum Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı. Cumhuriyet'in 101. yılına şerefane bir katkı olarak planlanan koreografi, 10 günlük bir yoğun çalışma sonucunda ortaya çıktı.

Etkinliğe Geniş Katılım

Koreografi gösterisine, okulun yaklaşık 600 öğrencisi katıldı. Okul idarecileri ve öğretmenlerinin büyük desteğiyle hazırlanan etkinlik, drone ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Gösterilen performans, izleyenlerden yoğun ilgi ve beğeni topladı.

Bodrum'da böyle bir etkinliğe imza atan öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu ve önemini bir kez daha vurgulamış oldu.