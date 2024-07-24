Bodrum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bodrum'da Feci Kaza
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Gürece Mahallesi Bağla mevkisinde meydana gelen kazada; Tansel Cüneyt D. idaresindeki 34 BR 0757 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa S. tarafından kullanılan plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa S. metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Acil Müdahale
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Mustafa S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tansel Cüneyt D. ve yanında bulunan Jülide D., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.