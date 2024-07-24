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Bodrum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bodrum'da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:34
Bodrum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bodrum'da Feci Kaza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Gürece Mahallesi Bağla mevkisinde meydana gelen kazada; Tansel Cüneyt D. idaresindeki 34 BR 0757 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa S. tarafından kullanılan plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa S. metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acil Müdahale

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Mustafa S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tansel Cüneyt D. ve yanında bulunan Jülide D., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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