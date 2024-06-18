Bodrum’da otlak alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Muğla Bodrum ilçesinde otluk bir alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale edildi. Bağla mevkisindeki otluk alanda nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın sonrası dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.



İhbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekiplerinin sevki gerçekleştirildi. Sevk edilen ekipler hızla müdahaleye başlarken hem havadan hem de karadan yangın söndürme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında yangın, yerleşim birimi ve sitelerin olduğu noktaya ulaşmadan söndürüldü. Söndürülen yangının olduğu bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.