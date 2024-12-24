Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yollarda oluşan su birikintileri, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırıyor.

Yağışların etkisiyle, Bitez Mahallesi'ndeki Söğütlü Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Bu durum, dere yatağında park halinde bulunan iki aracın mahsur kalmasına neden oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri, kepçe yardımıyla araçları kurtardı.

Muğla genelinde meydana gelen sağanak yağışların yaratabileceği su taşkınları nedeniyle, ekipler önlemler almaya başladı. Dere yataklarına araç park eden veya moloz ve evsel atık bırakanlara yönelik uyarılar yapıldı. Vatandaşların bu alanlarda dikkatli olmaları, olası tehlikelerin önüne geçilmesi için büyük önem taşıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi'ndeki Söğütlü Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Park halindeki 2 araç dere yatağında mahsur kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi'ndeki Söğütlü Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Park halindeki 2 araç dere yatağında mahsur kaldı.