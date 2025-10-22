Bodrum'da Sağanak: Yollarda Su Birikintileri ve Trafik Aksamaları

Bodrum'da Sağanak: Yollarda Su Birikintileri ve Trafikte Aksamalar

Muğla'nın Bodrum ilçesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış zaman zaman sağanağa dönüştü ve turistik ilçenin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Mahallelerde Yaşananlar

Akyarlar Mahallesi'nde mazgalların tıkanması sonucu yol suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaparak yolu açmaya çalıştı.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda göçükler ve yollarda bozulmalar meydana geldi. Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik Kazaları ve Beklenmedik Anlar

Torba ve Bağla mahallelerinde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Öte yandan bazı vatandaşlar, yağışın ardından Kumbahçe Plajı'ndan denize girdi.

