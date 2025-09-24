Bodrum'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rıza Anter Bulvarı'nda seyir halindeki 06 SFS 93 plakalı cipin motorunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, araçta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:31
Yokuşbaşı Mahallesi'nde motor bölümünde alevler yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yokuşbaşı Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 SFS 93 plakalı cipin motor kısmından alevler yükseldi.

Alevleri fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye görevlileri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın nedeniyle cipte hasar oluştu. Olay sırasında kara yolunda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

