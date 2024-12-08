Bodrum'da Şiddetli Yağış Sonrası Sel Felaketi: Evler Su Altında

Bodrum'da Sel Felaketi: Evler Sular Altında Kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, gece saatlerinde etkisini artırarak felakete yol açtı. Derenin debisinin yükselmesiyle birlikte Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Yollar Kapandı, Araçlar Yolda Kaldı

Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde sel suları çevre yolunu kapatarak ulaşımı aksattı. Çalışmalar yapmak üzere bölgeye sevk edilen iş makineleri, yolu açmak için mücadele etti. Ayrıca Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler su altında kalırken, eşyaları sular içinde kalan vatandaşlardan yardım talepleri geldi.

Akyarlar'da Mahsur Kalan Araçlar

Akyarlar Kemer mevkisinde yol, sel sularıyla tamamen kapandı ve belediyeye ait bir araç yolda mahsur kaldı. Bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi. Mahsur kalan iki kişi, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Bodrum Belediye Başkanı İncelemelerde Bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede şiddetli yağış nedeniyle birden fazla noktada sıkıntılar yaşandığını belirtti ve çok sayıda ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bazı araçlar yolda kalırken, bir araç da sel sularıyla sürüklendi. Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sularıyla kapandı, belediyeye ait bir araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bazı araçlar yolda kalırken, bir araç da sel sularıyla sürüklendi. Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sularıyla kapandı, belediyeye ait bir araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi.