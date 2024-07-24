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Bodrum'da Terör Zanlısı Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Moskova'daki bombalı saldırının failinin Bodrum'da gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:48
Bodrum'da Terör Zanlısı Yakalandı

Terör Zanlısı Bodrum'da Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moskova'da gerçekleşen ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı terör saldırısının şüphelisi olan Evgenii Serebriakov'un Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandığını açıkladı. Bu gelişme, uluslararası güvenlik işbirliğinin ve terörle mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın Ardındaki Süreç

Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında, Serebriakov'un yakalanmasının, hem Türkiye'nin hem de uluslararası toplumun terörle mücadeledeki kararlılığını gösterdiğini belirtti. Saldırının planlayıcılarının adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.Uzmanlar, bu tür operasyonların, ülke içinde ve dışında güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynadığını ifade ediyor.

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