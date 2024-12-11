DOLAR
34,86 0%
EURO
36,68 0,1%
ALTIN
3.023,75 -0,26%
BITCOIN
3.444.326,02 -2,5%

Bodrum'da Yağışlar Barajları Doldurmuyor: Su Krizi Kapıda

Bodrum'da son yağışlar barajların su seviyelerini artırmadı. Uzmanlar, su baskınlarına ve kuraklık riskine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:17
Bodrum'da Yağışlar Barajları Doldurmuyor: Su Krizi Kapıda

Son Yağışların Etkisi Yetersiz Kaldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaptığı açıklamada, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyelerinin istenilen düzeye çıkmadığını belirtti.

Altyapı Yetersizliği Sorunları Tetikliyor

Özçelik, Bodrum'daki kentsel altyapının yetersiz kalması nedeniyle taşkın ve su baskınlarının yaşanmakta olduğunu ifade etti. "Bodrum'un yağmur suyu direnç hattı yok. Yağışlar, yüzeysel drenaj sistemleriyle tahliye edilmek isteniyor ancak bu durumda dere yataklarının ya da rögarların temizlenmemesi su baskınlarına neden oluyor," dedi.

Barajlarda Kritikal Durum

Bodrum'un kuzeybatı köyleri Akyarlar ve Turgutreis'te su baskınlarının sıkça yaşandığını hatırlatan Özçelik, "Mumcular ve Yatağan bölgelerinde yağış miktarı beklentileri karşılamadı. Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi hala yüzde 5, Geyik Barajı'nda ise yüzde 14 seviyelerinde. Bu barajlar, Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılıyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Riskler

Özçelik, "Stres hala devam ediyor. Bahar ve kış aylarındaki yağışlarla birlikte risk düzeyinin ne olacağını göreceğiz. Buranın tek sigortası ise Milas'a içme suyu sağlayan Akgedik Barajı. Orada su seviyeleri yüzde 40 civarında. Eğer kuraklık etkileri devam ederse yalnızca Bodrum değil, Milas dahil tüm bölge için ciddi sıkıntılar oluşabilir," diye belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, son dönemde etkili olan yağışlar, ilçenin su ihtiyacının karşılandığı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, son dönemde etkili olan yağışlar, ilçenin su ihtiyacının karşılandığı barajların seviyesini istenildiği kadar yükseltmedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, son dönemde etkili olan yağışlar, ilçenin su ihtiyacının karşılandığı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, son dönemde etkili olan yağışlar, ilçenin su ihtiyacının karşılandığı barajların seviyesini istenildiği kadar yükseltmedi.

İLGİLİ HABERLER

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşüldü: Önemli Açıklamalar ve Projeler
2
ABD'de Yapılan Anket: Vatandaşların Yarısından Fazlası Hunter Biden'ın Affedilmesini Onaylamıyor
3
Ürdün Kralı ve Irak Başbakanı'ndan Suriye Halkına Destek Mesajı
4
Bodrum'da Yağışlar Barajları Doldurmuyor: Su Krizi Kapıda
5
Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açıyor: Kardeşlik Bağları Güçleniyor
6
Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Bayrak Değişimi: Devam Eden Devrimin Simgesi
7
Biden'dan Yeni Hükümete Ulusal Güvenlik Protokolü Onayı

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!