Bodrum'da Yağışlar Barajları Doldurmuyor: Su Krizi Kapıda

Son Yağışların Etkisi Yetersiz Kaldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaptığı açıklamada, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyelerinin istenilen düzeye çıkmadığını belirtti.

Altyapı Yetersizliği Sorunları Tetikliyor

Özçelik, Bodrum'daki kentsel altyapının yetersiz kalması nedeniyle taşkın ve su baskınlarının yaşanmakta olduğunu ifade etti. "Bodrum'un yağmur suyu direnç hattı yok. Yağışlar, yüzeysel drenaj sistemleriyle tahliye edilmek isteniyor ancak bu durumda dere yataklarının ya da rögarların temizlenmemesi su baskınlarına neden oluyor," dedi.

Barajlarda Kritikal Durum

Bodrum'un kuzeybatı köyleri Akyarlar ve Turgutreis'te su baskınlarının sıkça yaşandığını hatırlatan Özçelik, "Mumcular ve Yatağan bölgelerinde yağış miktarı beklentileri karşılamadı. Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi hala yüzde 5, Geyik Barajı'nda ise yüzde 14 seviyelerinde. Bu barajlar, Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılıyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Riskler

Özçelik, "Stres hala devam ediyor. Bahar ve kış aylarındaki yağışlarla birlikte risk düzeyinin ne olacağını göreceğiz. Buranın tek sigortası ise Milas'a içme suyu sağlayan Akgedik Barajı. Orada su seviyeleri yüzde 40 civarında. Eğer kuraklık etkileri devam ederse yalnızca Bodrum değil, Milas dahil tüm bölge için ciddi sıkıntılar oluşabilir," diye belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, son dönemde etkili olan yağışlar, ilçenin su ihtiyacının karşılandığı barajların seviyesini istenildiği kadar yükseltmedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, son dönemde etkili olan yağışlar, ilçenin su ihtiyacının karşılandığı barajların seviyesini istenildiği kadar yükseltmedi.