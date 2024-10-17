Bodrum'da Yangın: 5 Hektar Makilik Alan Zarar Gördü

Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın popüler tatil beldesi Bodrum'da, makilik alanda kontrol altına alınan yangın, yerel halk arasında büyük paniğe yol açtı.

Yangının Sebepleri ve Müdahale

Gümüşlük Mahallesi Burgaz Tepesi'nde yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Zarar Tespiti

Havadan ve karadan yapılan cesur müdahale ile yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangının sonucunda yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yetkililer, yangının nedenini araştırmaya devam ediyor ve ileride benzer olayların yaşanmaması için önlemler alacaklarını duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.