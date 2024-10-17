DOLAR
34,16 0%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.941,44 -0,21%
BITCOIN
2.289.050,78 1%

Bodrum'da Yangın: 5 Hektar Makilik Alan Zarar Gördü

Bodrum'da çıkan yangında 5 hektar alanda zarar meydana geldi. Uçak ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:40
Bodrum'da Yangın: 5 Hektar Makilik Alan Zarar Gördü

Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın popüler tatil beldesi Bodrum'da, makilik alanda kontrol altına alınan yangın, yerel halk arasında büyük paniğe yol açtı.

Yangının Sebepleri ve Müdahale

Gümüşlük Mahallesi Burgaz Tepesi'nde yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Zarar Tespiti

Havadan ve karadan yapılan cesur müdahale ile yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangının sonucunda yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yetkililer, yangının nedenini araştırmaya devam ediyor ve ileride benzer olayların yaşanmaması için önlemler alacaklarını duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama
3
Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi
4
Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması
6
İzmir'deki Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL