Bodrum'da Yangın: Hızla Mücadele Ediliyor

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın gözde turistik bölgelerinden biri olan Bodrum'da, Gündoğan Mahallesi'nde makilik ve otluk arazide meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına yakın bir noktada baş gösterdi.

Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye gönderildi.

Yangın söndürme faaliyetlerine havadan bir uçak da destek verirken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için sıkı bir çalışma yürütüyor. Yangının yayılmaması için önlemler alınırken, vatandaşların durumu titizlikle takip ettiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.