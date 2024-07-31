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Bodrum'da Yangın: Hızla Mücadele Ediliyor

Bodrum'da çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:01
Bodrum'da Yangın: Hızla Mücadele Ediliyor

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın gözde turistik bölgelerinden biri olan Bodrum'da, Gündoğan Mahallesi'nde makilik ve otluk arazide meydana gelen yangın, yerleşim alanlarına yakın bir noktada baş gösterdi.

Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye gönderildi.

Yangın söndürme faaliyetlerine havadan bir uçak da destek verirken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için sıkı bir çalışma yürütüyor. Yangının yayılmaması için önlemler alınırken, vatandaşların durumu titizlikle takip ettiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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