Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Makilik ve Otluk Alanda Yangın!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'nde, Akçabük Caddesi üzerinde, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ortaya çıkan alevler ve yoğun duman nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve hemen ihbar edildi.

Hızlı Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Yangına müdahale için Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, yangın söndürme çalışmasına destek sağlamak amacıyla iki yangın söndürme uçağı da havadan müdahale etti.

Yangın, yapılan hızlı ve etkili müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar görürken, şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.