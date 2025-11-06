Bodrum’da Yüzde Yüz Elektrikli Yol Süpürme Araçları Hizmete Girdi

Bodrum Belediyesi, yüzde yüz elektrikli yol süpürme araçlarını hizmete aldı

Bodrum Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir kent yaşamı hedefi doğrultusunda bünyesine kattığı yüzde yüz elektrikli yol süpürme araçlarını hizmete aldı. Yeni araçlar, kent genelinde düzenli temizlik çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Yeni araçlarla kapsamlı temizlik başladı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanım kolaylığı, enerji tasarrufu, sessiz çalışma ve güçlü çekim özelliğiyle öne çıkan yeni temizlik araçlarıyla kent genelinde çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Sokak (Öğretmenevi önünden limana kadar olan kısım) ve Güvercinlik Mahallesi Belediye Kafe önünde yeni elektrikli araçlarla kapsamlı temizlik yapıldı.

Araçların faydaları ve kullanım alanları

Bodrum Belediyesi yetkilileri, çevre dostu araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hem karbon salınımının azaltılacağını hem de daha sessiz ve verimli bir temizlik hizmeti sunulacağını belirtti. Temizlik çalışmaları önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de planlı şekilde devam edecek.

Elektrikli yol temizleme araçları; şehir içi ve sanayi bölgelerinin yanı sıra kaldırımlar, dar sokaklar, kalabalık alanlar, süpermarketler, alışveriş merkezleri, hastaneler, depolar, iç ve dış mekanlar, fabrikalar, küçük işletmeler, bahçeler ve istasyonlar gibi pek çok kamusal alanda etkin şekilde kullanılabiliyor.

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ YOL SÜPÜRME ARAÇLARI BODRUM’DA