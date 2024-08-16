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Bodrum'da Zeytinliğe Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, zeytinlik alana sıçramasının ardından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:11
Bodrum'da Zeytinliğe Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik alandan başlayarak zeytinliklere sıçrayan yangın tehlikesi, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi ve Müdahale

İslamhaneleri Mahallesi'nde, makilik alandan ve zeytinlikten yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangının çıktığı bölgeye sevk edildi. Rüzgârın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Zarar Tespiti

Yangın sonucunda ilk tespitlere göre yaklaşık 20 hektarlık bir alanın etkilendiği bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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