Bodrum'da Zeytinlikte Yangın Alarmı

Bodrum'da Yangın Alarmı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İslamhaneleri Mahallesi'nde bulunan makilik alanda başlamış olan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı.

Yangına Müdahale Başladı

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Rüzgarın etkisi altında zeytinliğe yayılan alevlere karşı yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için tüm güçleriyle savaş veriyor.