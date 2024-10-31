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Bodrum'daki Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da bir otelde çıkan yangın, müdahale sonrası söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:28
Bodrum'daki Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın yangın söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Güvercinlik Mahallesi'nde yer alan otelden yükselen dumanlar, çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yangının Sebebi ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak otelin iç kısmında önemli ölçüde hasar oluştu.

Dumandan Etkilenenler

Yangın esnasında ortamda bulunan iki kişi, dumandan etkilenmeleri üzerine alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Alınan bilgilere göre, yangının etmenin çatı katında kaynak yapıldığı sırada başladığı bildirildi.

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