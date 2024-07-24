Bodrum'daki Sahil Kapısı Kaldırıldı

Bodrum'da Demir Kapı Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde, iki otel arasında yer alan sahil kapısı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla kaldırıldı.

Kaldırma İşlemi Hızla Gerçekleştirildi

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında müşteri karışıklığını önlemek amacıyla inşa edilen demir kapının kaldırılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Ekipler, Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle kapıyı başarılı bir şekilde kaldırdı. Yerel Yönetimden Önemli Bir Adım

Bu durum, yerel yönetimin, halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak aldığı kararlara duyduğu hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.