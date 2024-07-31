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Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:48
Bodrum'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'daki Yangın Sonrası Gelişmeler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gündoğan Mahallesi'nde makilik ve otluk alanlarda çıkan yangın, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangının Başlangıcı ve Müdahale

Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Müdahale Süreci

Yangın söndürme çalışmalarına, havadan iki uçak, beş arazöz, üç ilk müdahale aracı ile birçok itfaiye ekibi ve su tankerleri katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Güvenlik İncelemeleri

Yangının çıkışı ile ilgili olarak, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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