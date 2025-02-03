DOLAR
35,91 -0,17%
EURO
37,07 0,4%
ALTIN
3.269,87 -1,38%
BITCOIN
3.560.608,14 -1,34%

Bodrum'dan Depremin İkinci Yılında İhtiyaç Malzemesi Gönderildi

Bodrum, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılında İslahiye Mahallesi'ne ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:43
Bodrum'dan Depremin İkinci Yılında İhtiyaç Malzemesi Gönderildi

Bodrum'dan İhtiyaç Malzemesi Desteği

Muğla'nın Bodrum ilçesi, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla yardım eli uzatıyor. İslahiye Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahipleri için önemli bir destek sağlandı.

Kampanya ve Destekçiler

Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'nde kadınlar tarafından organize edilen "İkinci El Ürün Kampanyası", Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin katkılarıyla başarılı bir şekilde yürütüldü. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ise lojistik destek vererek, toplanan malzemelerin taşınmasına yardımcı oldu.

BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gürkan Topan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, paketlerin nakliye aracına yüklenmesi sırasında hazır bulunarak bu anlamlı etkinliği desteklediler.

Teşekkür ve Duygular

Kocadon, yaptığı açıklamada kampanyaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Dernek Başkanı Gürkan Topan ise BODTO'nun verdikleri desteğin önemine vurgu yaparak, "Gelen yardım malzemelerini korunaklı bir yerde tutmak için binamızın depolarını kullandık." ifadesini kullandı.

Kampanya kapsamında, giyim, ev tekstili, kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar toplanırken, bu yardımlar İslahiye'deki konteyner kentte kalan yaklaşık 3 bin 700 kişiye ulaştırılacak. Topan, özellikle 1000'den fazla çocuğa oyuncak gönderileceği için dernek üyelerinden oyuncak talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Topan, destek veren tüm Bodrumlu Fenerbahçelilere teşekkür ederek, "Evlerinde oyuncaklarını kendi elleriyle anne ve babalarına teslim eden çocuklarımız bizleri daha da duygulandırdı." şeklinde duygularını ifade etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli...

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuldu. Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından başlatılan "İkinci El Ürün Kampanyası"na destek veren Bodrum Fenerbahçeliler Derneğinin organizasyonuna Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) lojistik destek vermesiyle toplanan malzemeler, nakliye aracına yüklenerek yola çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli...

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuldu. Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından başlatılan "İkinci El Ürün Kampanyası"na destek veren Bodrum Fenerbahçeliler Derneğinin organizasyonuna Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) lojistik destek vermesiyle toplanan malzemeler, nakliye aracına yüklenerek yola çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü: Hiçbir Zarar Yok
2
Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Terörle Mücadelede 61 Operasyon
3
Gezi Parkı Soruşturmasında RTÜK'ten Medya Kayıtları Talep Edildi
4
Trump ve Trudeau Arasında Kritik Görüşme: Ticaret ve Uyuşturucu Sorunları Gündemde
5
Kayseri'deki Trafik Kazasının Gerekçeli Kararı Açıklandı
6
Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: 'Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız'
7
Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!