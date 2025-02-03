Bodrum'dan Depremin İkinci Yılında İhtiyaç Malzemesi Gönderildi

Bodrum'dan İhtiyaç Malzemesi Desteği

Muğla'nın Bodrum ilçesi, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla yardım eli uzatıyor. İslahiye Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahipleri için önemli bir destek sağlandı.

Kampanya ve Destekçiler

Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'nde kadınlar tarafından organize edilen "İkinci El Ürün Kampanyası", Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin katkılarıyla başarılı bir şekilde yürütüldü. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ise lojistik destek vererek, toplanan malzemelerin taşınmasına yardımcı oldu.

BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gürkan Topan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, paketlerin nakliye aracına yüklenmesi sırasında hazır bulunarak bu anlamlı etkinliği desteklediler.

Teşekkür ve Duygular

Kocadon, yaptığı açıklamada kampanyaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Dernek Başkanı Gürkan Topan ise BODTO'nun verdikleri desteğin önemine vurgu yaparak, "Gelen yardım malzemelerini korunaklı bir yerde tutmak için binamızın depolarını kullandık." ifadesini kullandı.

Kampanya kapsamında, giyim, ev tekstili, kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar toplanırken, bu yardımlar İslahiye'deki konteyner kentte kalan yaklaşık 3 bin 700 kişiye ulaştırılacak. Topan, özellikle 1000'den fazla çocuğa oyuncak gönderileceği için dernek üyelerinden oyuncak talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Topan, destek veren tüm Bodrumlu Fenerbahçelilere teşekkür ederek, "Evlerinde oyuncaklarını kendi elleriyle anne ve babalarına teslim eden çocuklarımız bizleri daha da duygulandırdı." şeklinde duygularını ifade etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuldu. Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından başlatılan "İkinci El Ürün Kampanyası"na destek veren Bodrum Fenerbahçeliler Derneğinin organizasyonuna Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) lojistik destek vermesiyle toplanan malzemeler, nakliye aracına yüklenerek yola çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuldu. Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından başlatılan "İkinci El Ürün Kampanyası"na destek veren Bodrum Fenerbahçeliler Derneğinin organizasyonuna Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) lojistik destek vermesiyle toplanan malzemeler, nakliye aracına yüklenerek yola çıkarıldı.