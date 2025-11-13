Bodrum Gümüşlük'te Tüfekli Saldırı: Yavru Köpeklere Ateş Eden Şahıs Tutuklandı

Bodrum Gümüşlük'te tüfekli saldırı: Şahıs tutuklandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Gümüşlük Mahallesi’nde meydana gelen olayda yavru köpeklere tüfekle ateş açan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayın ayrıntıları
Dün, sabah saatlerinde Gümüşlük Mahallesi 5056 Sokak’taki boş bir arazide yaşanan olayda, İ.A. adlı şahıs tüfekle bölgedeki köpeklere ateş etti. Arazide mahalle sakinlerince bakılan anne ve 4 yavru köpekten 2 yavru yaralandı.
Silah sesini duyan mahalle sakinleri dışarı çıktıklarında, şahsı elinde tüfekle bölgeden uzaklaşırken gördü. Mahallelinin yardımına koştuğu köpeklerden biri telef oldu.
Soruşturma ve yasal süreç
Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
