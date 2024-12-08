Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı

Bodrum'da Sağanak Yağışların Oluşturduğu Felaket

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güçlü bir sağanak yağış etkisini gösterdi. Evler su basarken, birçok araç yolda kaldı, bir otomobil ise selle sürüklendi.

Su Baskınları ve Trafik Sorunları

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısı şiddetini artırdı. Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde derenin debisinin yükselmesiyle çevre yolu kapandı ve yol açma çalışmaları iş makineleri ile gerçekleştirildi.

Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde Zarar Gördü

Aynı zamanda, Turgutreis Akçaalan Mahallesi’nde birçok ev sular altında kalırken, aileler yetkililerden yardım talep etti. Akyarlar Kemer mevkisinde de bir yol sel nedeniyle kapandı; belediyeye ait bir araç yolda mahsur kaldı, bir otomobil ise sel sularında sürüklendi. Belediye aracında mahsur kalan iki kişi, hemen harekete geçen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Başkan Mandalinci ve Ekipler İncelemelerde Bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, zarar gören bölgelerde incelemeler yaparak vatandaşlarla görüştü. Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok yerinde şiddetli yağışlardan kaynaklanan sorunlar yaşandığını ve çok sayıda ekiple çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Belediyeden Zarar Tespiti ve Müdahaleler

Bodrum Belediyesinden verilen bilgilere göre, 175 personel ve 77 araçla sel müdahaleleri sürdürülüyor. Temizlik işleri ekipleri, selden etkilenen vatandaşlara yardımda bulunmakta ve zarar gören malzemelerin tanzimi için ailelere destek sağlıyor. Ayrıca, zarar tespiti çalışmaları devam ediyor ve bölgedeki yağışların durduğu bildirildi.

Açıklamada, Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı ile süreçlerin takip edildiği, selin yaralarının bir an önce sarılacağı ifade edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonucu evleri su bastı, bazı araçlar yolda kalırken bir araç da selde sürüklendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak sonucu evleri su bastı, bazı araçlar yolda kalırken, bir araç da selde sürüklendi. Su baskını olan bölgelerde belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.