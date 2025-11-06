Bodrum Zabıta'dan Çevreyi Kirletenlere Ceza: 524 Kişiye 1 milyon 643 bin 748 TL

Bodrum Zabıtası, Güvercinlik, Torba ve Kızılağaç'ta çevreyi kirleten kişi ve firmalara Kabahatler Kanunu gereğince ceza uyguladı; 2025'te 524 kişiye 1 milyon 643 bin 748 TL.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:37
Bodrum Zabıta'dan Çevreyi Kirletenlere Ceza: 524 Kişiye 1 milyon 643 bin 748 TL

Bodrum Zabıta'dan Çevreyi Kirletenlere Ceza Yağdı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent dokusunu bozan ve çevreyi kirleten kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Denetim Noktaları ve Uygulama

Zabıta ekipleri, Güvercinlik, Torba ve Kızılağaç Mahalleleri başta olmak üzere otobüslerin sıklıkla park ettiği yol kenarlarında yapılan incelemelerde, yol kenarlarına çöp attığı tespit edilen otobüs plakası ve firmasına, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesince cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, belirlenen yerler dışında park eden otobüslere de ilgili kanun maddesince cezai işlem uygulanıyor.

Kesilen Cezalar

Yapılan son uygulamalar kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 524 kişi ve firmaya 1 milyon 643 bin 748 TL ceza kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini bozan ve çevreyi kirletenlere karşı denetim ve uygulamalarına devam edecek.

ÇEVREYİ KİRLETEN FİRMALARA CEZA YAĞDI

ÇEVREYİ KİRLETEN FİRMALARA CEZA YAĞDI

ÇEVREYİ KİRLETEN FİRMALARA CEZA YAĞDI

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Altın Rekor Kırarken Gümüş Yeni Yatırım Aracı
2
Boyraz Kocaeli Üniversitesi'nde Gençlere Milli Hızlı Tren'i Tanıttı
3
Muş'ta İRAP İzleme ve 2025-2026 Kış Tedbirleri Toplantısı
4
Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi
5
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
6
Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti
7
Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu