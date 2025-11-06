Bodrum Zabıta'dan Çevreyi Kirletenlere Ceza: 524 Kişiye 1 milyon 643 bin 748 TL

Bodrum Zabıta'dan Çevreyi Kirletenlere Ceza Yağdı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent dokusunu bozan ve çevreyi kirleten kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Denetim Noktaları ve Uygulama

Zabıta ekipleri, Güvercinlik, Torba ve Kızılağaç Mahalleleri başta olmak üzere otobüslerin sıklıkla park ettiği yol kenarlarında yapılan incelemelerde, yol kenarlarına çöp attığı tespit edilen otobüs plakası ve firmasına, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesince cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, belirlenen yerler dışında park eden otobüslere de ilgili kanun maddesince cezai işlem uygulanıyor.

Kesilen Cezalar

Yapılan son uygulamalar kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 524 kişi ve firmaya 1 milyon 643 bin 748 TL ceza kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini bozan ve çevreyi kirletenlere karşı denetim ve uygulamalarına devam edecek.

