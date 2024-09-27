Boeing'e Acil Güvenlik Tavsiyeleri: NTSB'den Kritik Uyarılar

ABD NTSB, Boeing'e Yeni Güvenlik Tavsiyeleri Yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Boeing 737 sınıfındaki bazı uçaklar için acil güvenlik tavsiyeleri yayınladı. Bu tavsiyeler, özellikle 737 Max serisindeki kritik uçuş kontrol sistemleriyle ilgili sıkışma sorunlarını ele alıyor.

Kritik Kontrol Sistemleri Üzerine Uyarılar

NTSB tarafından yapılan açıklamada, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Boeing'e yönelik hazırlanan raporda, bazı 737 Max ve NG uçaklarındaki kontrol sistemlerinde meydana gelen olası arızalarla ilgili acil güvenlik tavsiyeleri sunulduğu belirtildi. Raporda, pilotlara, kontrol dümeninde sıkışma durumunda “maksimum güç kullanarak” durumu düzeltmeleri gerektiği hatırlatıldı. Ancak, NTSB bu durumun iniş veya kalkış esnasında ciddi güvenlik problemlerine yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Gelecek Adımlar ve Eğitim

Yetkililer, Boeing’in kontrol sistemlerindeki sıkışma sorunu için alternatif çözümler sunması gerektiğini belirtirken, pilotların bu konuda ikaz edilmesi ve gerekli eğitimin verilmesi gerektiğinin altını çizdiler. FAA, NTSB'nin tavsiyelerini yakından takip ettiğini ve durumu incelemek üzere bir çalışma grubu oluşturacağını açıkladı.

Soruşturmanın Arka Planı

6 Şubat tarihinde New Jersey'de gerçekleşen bir olayda, Boeing 737-8 Max tipi uçağın inişi sırasında kontrol aksamlarından birindeki sıkışma nedeniyle NTSB, bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sonucunda, benzer uçaklarda yapılan testlerde kontrol sistemine ait aktüatörlerin soğuk ve nemli ortamlarda önemli ölçüde işlevselliğini kaybettiği tespit edilmiştir.