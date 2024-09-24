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Boeing’in İşçilere Yüzde 30 Zam Teklifine Sendikadan Sert Tepki

Boeing'in grevdeki işçilerine getirdiği yüzde 30'luk zam teklifi, Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği tarafından eleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:44
Boeing’in İşçilere Yüzde 30 Zam Teklifine Sendikadan Sert Tepki

Boeing'in Zam Teklifi Ve Sendika Tepkisi

ABD merkezli havacılık devi Boeing, grevdeki işçilerine yüzde 30'luk zam teklifinde bulundu. Ancak bu teklif, Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) yetkilileri tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Teklifin Açıklanma Şekli

IAM, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Boeing'in teklifinin doğrudan işçilere ve medyaya sunulduğunu belirtirken, bu durumun yöneticilerle görüşülmeden gerçekleştiğini vurguladı. Açıklamada, "Bu taktik, üyelerimize ve müzakere sürecine açık bir saygısızlıktır," ifadelerine yer verildi.

Oylama Süreci ve Grev

Boeing, teklifi 27 Eylül tarihinde oylamaya sunacağını belirtirken, IAM yetkilileri, işçilerle görüşmek için yeterli zamanın olmadığını ve oylamanın bu nedenle yapılamayacağını savundular. Boeing işçileri, 13 Eylül'de yapılan oylamada, teklifin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme kararı almıştı. Boeing ise grev sonrası, "yeni bir anlaşmaya varmak için masaya dönmeye hazırız" mesajını yayımladı.

Tarihsel Bağlamda Boeing Grevleri

Boeing'in geçmişteki grevleri, şirket açısından önemli mali kayıplara neden olmuştur. 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günlük yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing, o günden bu yana daha zor bir mali konumda olduğu ifade ediliyor. 737 Max uçaklarının kazalarının ardından Boeing, bu süreçte 27 milyar dolar zarara uğradı. Ancak, şirketin hala 500 milyar dolardan fazla değer biçilen büyük bir sipariş birikimi mevcut.

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