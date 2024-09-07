Boeing'in Starliner Mekiği Mürettebatsız Olarak Dünya'ya Döndü

Boeing'in Starliner Mekiği Başarılı Bir Dönüş Gerçekleştirdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing'in uzay istasyonunda arızalanan Starliner mekiğinin mürettebatsız olarak Dünya'ya döndüğünü duyurdu. Bu haber, uzay tutkunları ve bilim insanları tarafından merakla takip edildi.

Starliner'ın Uzay Görevi ve Dönüş Süreci

Starliner, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyarak uzaya fırlatıldıktan sonra, meydana gelen bir arıza nedeniyle Haziran ayının başından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) beklemek zorunda kalmıştı.

NASA'nın yapmış olduğu açıklamada, Starliner'ın otomatik pilot sistemi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak ABD'nin New Mexico eyaletindeki White Sands Uzay Limanı'na başarılı bir iniş yaptığı belirtildi.

Arıza ve Gecikmeler

Boeing, Starliner mekiğini 5 Haziran'da uzaya göndermişti. Ancak mekiğin içinde tespit edilen helyum sızıntısı nedeniyle yapılan incelemelerde arızanın kaynağı bulunamamış ve bu sebeple aracın dönüşü tam dört kez ertelenmişti. NASA, astronotların güvenliğini göz önünde bulundurarak, onların uzayda kalmalarını 2025 Şubat ayına kadar uzatma karar aldı.

Böylece, astronotların bir hafta sürmesi planlanan test uçuşu, toplamda sekiz aydan fazla bir süre almış oldu. Bu durum, uzay mühendisliği ve insanlı uzay uçuşları açısından dikkat çekici bir olay olarak kaydedildi.