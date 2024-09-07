Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Boeing'in Starliner Mekiği Mürettebatsız Olarak Dünya'ya Döndü

NASA, Boeing'in arızalanan Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde başarılı bir dönüş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:13
Boeing'in Starliner Mekiği Mürettebatsız Olarak Dünya'ya Döndü

Boeing'in Starliner Mekiği Başarılı Bir Dönüş Gerçekleştirdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing'in uzay istasyonunda arızalanan Starliner mekiğinin mürettebatsız olarak Dünya'ya döndüğünü duyurdu. Bu haber, uzay tutkunları ve bilim insanları tarafından merakla takip edildi.

Starliner'ın Uzay Görevi ve Dönüş Süreci

Starliner, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyarak uzaya fırlatıldıktan sonra, meydana gelen bir arıza nedeniyle Haziran ayının başından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) beklemek zorunda kalmıştı.

NASA'nın yapmış olduğu açıklamada, Starliner'ın otomatik pilot sistemi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak ABD'nin New Mexico eyaletindeki White Sands Uzay Limanı'na başarılı bir iniş yaptığı belirtildi.

Arıza ve Gecikmeler

Boeing, Starliner mekiğini 5 Haziran'da uzaya göndermişti. Ancak mekiğin içinde tespit edilen helyum sızıntısı nedeniyle yapılan incelemelerde arızanın kaynağı bulunamamış ve bu sebeple aracın dönüşü tam dört kez ertelenmişti. NASA, astronotların güvenliğini göz önünde bulundurarak, onların uzayda kalmalarını 2025 Şubat ayına kadar uzatma karar aldı.

Böylece, astronotların bir hafta sürmesi planlanan test uçuşu, toplamda sekiz aydan fazla bir süre almış oldu. Bu durum, uzay mühendisliği ve insanlı uzay uçuşları açısından dikkat çekici bir olay olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları