Boeing, İşçi Grevini Önlemek İçin Sendikayla Anlaşma Sağladı

Boeing, İşçi Grevini Önlemek İçin Anlaştı

ABD merkezli dev havacılık şirketi Boeing, yaklaşık 33 bin işçinin greviyle karşılaşmamak adına Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası ile önemli bir geçici anlaşma imzaladı.

Yüzde 33 Ücret Artışı

Yapılan anlaşma çerçevesinde, işçilerin ücreti %33 oranında artırılacak. Ancak, bu artış, sendikanın talep ettiği %40'tan daha düşük bir oran olarak gerçekleşti.

Grev Tehdidi ve Oylama Süreci

İşçiler, 12 Eylül’de Washington ve Güney Carolina'da yapılan bu geçici anlaşmayı oylamak üzere toplandıklarında, eğer sözleşmeyi kabul etmezlerse grev kararı alınma ihtimali söz konusu. 2008 yılındaki grev, şirket için günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu.

Finansal Zorluklar

Boeing, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 1.44 milyar dolar net zarar açıkladı. Gerekli adımları atmadığı takdirde, olası bir grev bu zorlukları daha da artırabilir. Şirket, 2018 ve 2019'daki uçak kazaları sonrası yaklaşık 27 milyar dolar kaybetti.

Sipariş Birikimi

Gelir düşüşü ve artan borçlarına rağmen, Boeing'in 500 milyar dolardan fazla değer biçilen büyük bir sipariş birikimi mevcut. Bu durum, şirketin geleceği için bir umut kaynağı olabilir.