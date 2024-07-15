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Boğaz'da gemi arızası: Kuru yük gemisi karaya sürüklendi!

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen olayda, Kocaeli’den Romanya'ya giden "Oskano 35" isimli kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti ekipleri, gemiyi kurtarmak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 17:28
Boğaz'da gemi arızası: Kuru yük gemisi karaya sürüklendi!

İstanbul Boğazı'nın Umuryeri açıklarında gerçekleşen olay, deniz trafiğinde ciddi bir aksaklığa neden oldu. Kocaeli'den Romanya'ya doğru yol alan 178 metre uzunluğundaki Oskano 35 isimli gemi, aniden makine arızasıyla karşılaştı ve karaya sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen olay yerine intikal etti.

Gemi, seyir halinde olduğu sırada arıza yaşadı. Bu durum, geminin kontrolünün kaybedilmesine ve sürüklenmesine yol açtı.

Gemi kaptanı, arıza nedeniyle yaşanan gelişmeleri aktarırken, "Bu durum hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıktı. Hızla harekete geçtik, ancak römorkörlerin gelmesi zaman aldı," dedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olayın yaşandığı andan itibaren kapsamlı bir müdahale süreci başlattı. Kurtarma operasyonu, hem deniz yüzeyinde hem de karada sürdürülüyor.

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