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Boğaziçi Film Festivali'ne Başvurular Devam Ediyor

12. Boğaziçi Film Festivali için başvurular 20 Eylül'e kadar açık kalacak.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:16
Boğaziçi Film Festivali'ne Başvurular Devam Ediyor

Boğaziçi Film Festivali'nde Başvurular Başladı

Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Boğaziçi Film Festivali için sinemaseverlerin başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, 20 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edilecek.

Festival Hakkında

Boğaziçi Film Festivali, her yıl yerli ve uluslararası sinema eserlerini sinema tutkunlarıyla buluşturuyor. Festival, izleyicilere sadece film izleme imkanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda yönetmen, senarist ve yapımcılarla da tanışma fırsatı sağlıyor.

Başvuru Süreci

Film yapımcıları, festivalin resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. Seçilen filmler, festival boyunca birçok etkinlikte gösterilecek ve ödül için yarışacak.

Sinemaya olan ilginin arttığı bu dönemde, Boğaziçi Film Festivali, yeni yeteneklere kapı aralayarak sektörü canlandırmayı amaçlıyor. Başvuru yapmayı düşünen herkesin bu fırsatı kaçırmaması öneriliyor.

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