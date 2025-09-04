Boğaziçi'nde Hilal Özdemir Cinayeti: Şüphelinin Kampüse Araçla Girişi Kamerada

Boğaziçi Üniversitesi'nde güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı Güney Kampüsü'nde, 30 Ağustos'ta yaşanan cinayetle ilgili yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Hilal Özdemir'i silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, olay günü kampüse otomobiliyle giriş anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerdeki sıra ve güvenlik kontrolü

Kayıtlarda, Ayberk Kurtuluş'un cinayet günü kampüsün Kale Kapısı'na otomobiliyle geldiği görülüyor. Önünde bulunan hafif ticari aracın, güvenlikten onay almasının ardından içeri girdiği anlar kamerada yer alıyor.

Görüntülerde, Kurtuluş'un aracını güvenliğin bulunduğu bölgeye yanaştırdığı, kısa bir konuşma gerçekleştiği ve sonrasında kampüse giriş yaptığı net biçimde izlenebiliyor.

Olayın kısa özeti

Olay günü, 15 yaşındaki Hilal Özdemir, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla vurularak öldürülmüş; Kurtuluş ise aynı silahla intihar etmişti.

Güvenlik kamerası kayıtları, soruşturmanın ve olayın aydınlatılmasına ilişkin sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.