Boğaziçi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'den Mezunlara Üniversite Bağlarını Güçlendirme Çağrısı

Prof. Dr. Naci İnci, mezunlara üniversiteleriyle bağlarını koparmamaları, katkı ve işbirliğini artırarak üniversitelere sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:02
Mezunlardan katkı ve işbirliği talebi: "Üniversiteler toplumlara yön veren kurumlardır"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, mezunların üniversiteleriyle bağlarını koparmamaları ve bu ilişkileri güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan İnci, bir üniversitenin sağlıklı ve güçlü yoluna devam etmesinin mezunların katkısına bağlı olduğunu vurguladı. İnci, ABD'de rektörlerin mezunları gezip fon topladıklarını ve onların üniversite ile ilişkilerini güçlendirdiklerini belirtirken, Türkiye'de mezunların kurduğu bazı derneklerin üniversitelere destek verdiğini aktardı.

İnci, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA)'nın birçok etkinlikle üniversite yönetimi ve vakfına katkıda bulunduğunu söyledi. Mezun derneklerinin daha aktif olması için çalıştıklarını ifade eden İnci, yönetim olarak bu sürecin önünü açtıklarını ve mezunlara alan sağladıklarını belirtti.

İnci, "Yönetim olarak biz bunun önünü açıyoruz, onlara alan açıyoruz. Üniversitemizle olan ilişkilerini daha da güçlendirmek için onları davet ediyoruz, onların faaliyetlerine imkan sağlıyoruz. Üniversitenin kapılarını açıyoruz, üniversite yönetimiyle daha fazla işbirliğinde bulunmaları için teşvik ediyoruz. Bize düşen bir şey olursa her türlü desteği veriyoruz ve onların da desteğini bekliyoruz." dedi.

Mezunların katkılarıyla öne çıkan bazı liselerin bile fark yarattığını, "pilav günleri" gibi etkinliklerle gündeme geldiklerini vurgulayan İnci, üniversitelerde bu tür girişimlerin çok daha önemli olduğunu kaydetti.

"Üniversiteler toplumlara yön veren, toplumun sorunlarını çözen önemli kuruluşlardır. Yeniliklerin, fikirlerin çıktığı kurumlardır." değerlendirmesinde bulunan İnci, dünyadaki en iyi üniversitelerin başarısının mezun katkısı üzerine kurulu olduğunu belirtti.

İnci, devletin üniversiteleri teşvik ettiğini ancak en büyük destek ve katkının mezunlardan geldiğine dikkat çekerek, mezunların bu bilinçle hareket edip üniversitelerine sahip çıkmalarının her üniversite için çok önemli olduğunu söyledi.

Mezunlara somut öneriler de sunan İnci, "Üniversite yönetimleriyle temasa geçebilirler. 'Ne katkı yapabilirim' diye sorabilirler. Üniversitede neler yapıldığına ilişkin bilgi alabilirler. Üniversite onların baba evi. Hiçbir şey yapmazlarsa, en azından üniversitelerine gelsinler, bu orta alanda yürüsünler. Kantinlerde çay içsinler, buranın havasını teneffüs etsinler, eski günlerini hatırlasınlar, o bile yeterli." ifadelerini kullandı.

