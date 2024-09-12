Boğaziçi Teknopark Girişimcilere Fırsat Sunuyor

Boğaziçi Teknopark Girişimcilere Davetini Yeniliyor

Boğaziçi Teknopark, girişimcilere ve AR-GE firmalarına yönelik sunduğu çeşitli fırsatlarla dikkat çekiyor. Genel Müdür Dr. Cem Duran, girişimcileri teknoparka katılmak ve sunulan fırsatlardan yararlanmak için davet etti.

Başvuru Süreci Devam Ediyor

Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen teknopark, Genel Çağrı ve Bright Genç Girişim programları için 30 Eylül'e kadar başvuru kabul ediyor. Girişimciler, akademik birikimlerini inovatif projelere dönüştürme fırsatına sahip olacaklar.

Yenilikçi Projeler Destekleniyor

Boğaziçi Teknopark, 14 yıllık geçmişinde 740 projeye ev sahipliği yapmış olup, 44 AR-GE ve 16 kuluçka firmasıyla birçok girişime destek sağlıyor. Genel Çağrı Programı ile prototip aşamasındaki fikirlerden pazara girmeye hazır projelere kadar birçok girişime destek sunuluyor.

Bright Genç Girişim Programı

Bright Genç Girişim Programı kapsamında öğrencilere inovatif fikirlerini hayata geçirme şansı sunulmaktadır. Bu programda, 3 girişime toplamda 100 bin lira destek verilecektir. Başvurular 30 Eylül'e kadar alınacaktır.

Portekiz Hızlandırma Programı

Özel olarak Türk girişimciler için hazırlanan Portekiz Hızlandırma Programı ise, seçilen 8 girişimi Kasım ayında Web Summit etkinliğine katılarak uluslararası alanda tanıtılma fırsatı sağlayacaktır.

Dr. Cem Duran'dan Çağrı

Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, girişimcilerin inovatif fikirlerini geliştirmeleri için teknoparkın uygun bir ortam sunduğunu belirterek, "Girişimcileri, sunduğumuz fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Başvurular 30 Eylül'e kadar açık!" ifadelerini kullandı.