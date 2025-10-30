Boğaziçi Üniversitesi Adalet Ağaoğlu Külliyatını Yaşatıyor

Boğaziçi Üniversitesi, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlunun külliyatını koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hem yayıncılık hem de arşiv çalışmalarıyla sürdürüyor.

Adalet Ağaoğlu Serisi ve yayımlanan yapıtlar

Üniversite bünyesindeki Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından başlatılan Adalet Ağaoğlu Serisi ile yazarın tüm eserlerinin yeniden okura kazandırılması hedefleniyor. Serinin ilk adımı, yazarın Dar Zamanlar Üçlemesi ile Dert Dinleme Uzmanı romanının bir araya getirildiği Dar Zamanlar Dörtlemesinin yayımlanmasıyla atıldı.

Ardından, yazarın kişisel arşivinden elde edilen belgeler, notlar ve fotoğraflarla zenginleştirilen Fikrimin İnce Gülü özel edisyonu, külliyatın en kapsamlı çalışması olarak yayımlandı.

Çeviri ve uluslararası görünürlük hedefi

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, gelecekte Ağaoğlu'nun tüm eserlerini yayımlamaya devam etmeyi ve yapıtları farklı dillere kazandırarak dünya edebiyatındaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda İtalyanca ve Azerice başta olmak üzere çeşitli çeviri projeleri yürütülüyor.

Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası ve arşiv

Adalet Ağaoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı kişisel arşiv, 27 Ocak 2010 tarihinde Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası adıyla hizmete açıldı. Odanın tasarımı, mobilyaları ve yerleşim düzeni bizzat yazar tarafından planlandı.

Araştırmacılara açık biçimde düzenlenen arşivde; 1948-2008 arasındaki basın arşivlerinden, yazarın her bir eserine ait el yazmalarına, belgeler, mektuplar ve kişisel notlara kadar geniş bir materyal yelpazesi bulunuyor. Ayrıca Adalet Ağaoğlu ve eşi Halim Ağaoğlu'na ait özel kitap koleksiyonları, ödüller, plaklar ve fotoğraflar da bu odada korunuyor.

Belge ve dosyaların dijitalleştirme süreci devam ederken, arşiv Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yanı sıra dışarıdan gelen araştırmacılar ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kullanımına da açık. Araştırmacılar, randevu sistemiyle arşivden yararlanabiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nun külliyatını koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hem yayıncılık hem de arşiv çalışmalarıyla sürdürüyor. Adalet Ağaoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı kişisel arşivi, 27 Ocak 2010'da "Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası" adıyla hizmete açıldı. Odanın tasarımı, mobilyaları ve yerleşim düzeni bizzat yazar tarafından planlandı. Araştırmacılara açık bir biçimde düzenlenen arşivde, 1948-2008 arasındaki basın arşivlerinden, yazarın her bir eserine ait el yazmaları, belgeler, mektuplar ve kişisel notlara kadar geniş bir materyal yelpazesi bulunuyor.