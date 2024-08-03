Boğaziçi Üniversitesi'nde Adalet ve Uluslararası Hukuk Konferansı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk Tartışıldı

İstanbul'da gerçekleştirilen konferansta "adalet ve uluslararası hukuk" konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Önemli konuşmacılardan biri, Amerika'nın Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan uluslararası hukuk uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü olan Prof. Richard Falk oldu.

Prof. Richard Falk'ın Açıklamaları

Prof. Falk, Gazze'deki durumu değerlendirerek, "(Gazze'de) soykırım devam ediyor..." ifadesini kullandı. Bu çarpıcı açıklama, katılımcılar arasında derin bir sessizliğe yol açtı.

Konferansın Önemi

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu konferans, uluslararası hukuk ve adalet konularında kritik tartışmalar yürütülmesine olanak sağladı. Katılımcılar, hukukun evrensel değerleri ve güncel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "Adalet ve Uluslararası Hukuk" başlıklı oturum yapıldı. ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, oturuma katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "Adalet ve Uluslararası Hukuk" başlıklı oturum yapıldı. ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, oturuma katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "Adalet ve Uluslararası Hukuk" başlıklı oturum yapıldı. ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, oturuma katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "Adalet ve Uluslararası Hukuk" başlıklı oturum yapıldı. ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, oturuma katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "Adalet ve Uluslararası Hukuk" başlıklı oturum yapıldı. ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, oturuma katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "Adalet ve Uluslararası Hukuk" başlıklı oturum yapıldı. ABD'deki Princeton Üniversitesinde Uluslararası Hukuk Uzmanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, oturuma katılarak konuşma yaptı.