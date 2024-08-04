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Boğaziçi Üniversitesi'nde 'İşgal, Irkçılık ve Direniş' Konferansı

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta uluslararası hukuk ve insan hakları tartışıldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:15
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'İşgal, Irkçılık ve Direniş' Konferansı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Önemli Konferans Düzenlendi

İşgal, Irkçılık ve Direniş Konuları Masaya Yatırıldı

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi, "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı bir oturuma ev sahipliği yaptı. Bu önemli etkinlikte, global insan hakları meseleleri ve uluslararası hukuk üzerine derinlemesine tartışmalar gerçekleştirildi.

Michael Lynk'ten Önemli Açıklamalar:

Oturuma konuşmacı olarak katılan eski Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, hesap verebilirliğin uluslararası hukuk açısından kayda değer bir eksiklik olduğuna dikkat çekti. Lynk, "Uluslararası kararlılık, bu meselelerin çözümünde kritik bir rol oynamalıdır." ifadelerini kullandı.

Konferans, akademisyenler, hukukçular ve insan hakları savunucularının da katılımıyla geniş bir katılımcı kitlesine ulaştı. Katılımcılar, çeşitli perspektiflerden konuları ele alarak derinlemesine bir tartışma ortamı oluşturdu.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk...

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında "İşgal, Irkçılık ve Direniş" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda 2016 ile 2022 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan Michael Lynk konuşma yaptı.

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