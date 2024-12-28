Boğaziçi Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Etkinliği Düzenlendi

Boğaziçi Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Türkiye 10. Yıl Etkinliği ve Üyeler Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya üniversite rektörleri, sivil toplum ve kamu kurumlarından temsilciler katılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da programda yer aldı.

Etkinlikte, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda yürütülen projeler ve katılımcı önerileri değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversitelerin bu amaçların gerçekleştirilmesinde nasıl liderlik ettiğini vurgulayarak, "2015'ten günümüze, küresel ölçekte SKA erişimimizin hiç de iyi olmadığını gözlemliyoruz. Hedeflerin yalnızca %16'sına ulaşabildik," dedi.

İnci, ekolojik krizler ve artan gelir adaletsizlikleri ile birlikte doğan sorumluluklar üzerinde durarak, "Sadece bazı endekslerde daha yüksek görünmek amacıyla değil, toplum, çevre ve ekonomiye fayda sağlayacak ortak çalışmalarla sürdürülebilirlik önderleri olmalıyız," ifadelerinde bulundu.

Türkiye'nin Hayati Rolü

Toplantıya çevrim içi katılan UN SDSN Başkanı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Türkiye'nin Gazze ve Ukrayna krizlerindeki insani rolüne dikkat çekti. Sachs, "Barışın olmadığı bir dünyada sürdürülebilirlik de mümkün değil. Türkiye, bölgede yaşanan krizlerde aldığı rollerle hayati sorumluluklar üstlendi," diye belirtti.

Sachs, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerinden sapmadan, çatışma ve savaş gibi sorunlarla mücadele ederek bu targetlere ulaşmak için inisiyatif almasının önemini vurguladı.