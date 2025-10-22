Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarihi Org Eşliğinde Charlie Chaplin Gösterimi

Albert Long Hall'da nostaljik sessiz sinema akşamı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da düzenlenen "Sessiz Sinema Gösterimi" izleyicilere nostaljik bir sinema deneyimi sundu. Etkinlikte, Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik eden piyanist ve besteci Hakan Ali Toker sahnedeydi.

Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan Hakan Ali Toker, ölmeye yüz tutmuş bir sanatı canlandırdığını belirtti ve geçmişte sinemalarda piyanonun önemine dikkat çekti.

Toker, "Bugünkü program tamamen doğaçlama değil, işin içerisine zamanın bilindik parçaları da giriyor. Ben de 1920'lerin müzikleriyle bir takım doğaçlamalar yaparak filme hayat vereceğim."

Etkinliğe ilişkin bir diğer açıklamasında Toker, "Bugün anladığımız bir filmde her şeye dair ses efektleri var. Aslında eskiden filmlerde hiç ses olmadığı için müzik duyguları da veriyordu."

Etkinlikte, Boğaziçi Üniversitesi'ne 1913'te bağışlanan ve İngiliz Norman & Beard atölyesinde üretilmiş tarihi org eşliğinde "The Bank" ve "A Dog's Life" filmleri izlendi.

Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik eden piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, izleyicilere nostaljik bir sinema deneyimi sundu. "Sessiz Sinema Gösterimi" Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da gerçekleştirildi. Toker, AA muhabirine açıklama yaptı.