Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarihi Org Eşliğinde Charlie Chaplin Gösterimi

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da Hakan Ali Toker'in tarihi org eşliğinde Charlie Chaplin'in sessiz filmleri gösterildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 23:06
Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarihi Org Eşliğinde Charlie Chaplin Gösterimi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarihi Org Eşliğinde Charlie Chaplin Gösterimi

Albert Long Hall'da nostaljik sessiz sinema akşamı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da düzenlenen "Sessiz Sinema Gösterimi" izleyicilere nostaljik bir sinema deneyimi sundu. Etkinlikte, Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik eden piyanist ve besteci Hakan Ali Toker sahnedeydi.

Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan Hakan Ali Toker, ölmeye yüz tutmuş bir sanatı canlandırdığını belirtti ve geçmişte sinemalarda piyanonun önemine dikkat çekti.

Toker, "Bugünkü program tamamen doğaçlama değil, işin içerisine zamanın bilindik parçaları da giriyor. Ben de 1920'lerin müzikleriyle bir takım doğaçlamalar yaparak filme hayat vereceğim."

Etkinliğe ilişkin bir diğer açıklamasında Toker, "Bugün anladığımız bir filmde her şeye dair ses efektleri var. Aslında eskiden filmlerde hiç ses olmadığı için müzik duyguları da veriyordu."

Etkinlikte, Boğaziçi Üniversitesi'ne 1913'te bağışlanan ve İngiliz Norman & Beard atölyesinde üretilmiş tarihi org eşliğinde "The Bank" ve "A Dog's Life" filmleri izlendi.

Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik eden piyanist ve besteci Hakan Ali...

Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik eden piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, izleyicilere nostaljik bir sinema deneyimi sundu. "Sessiz Sinema Gösterimi" Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da gerçekleştirildi. Toker, AA muhabirine açıklama yaptı.

Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik eden piyanist ve besteci Hakan Ali...

İLGİLİ HABERLER

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
2
Kahramanmaraş'ta Eski Eş ve Kayınvalide Öldürüldü — Zanlı Parkta İntihar Etti
3
Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarihi Org Eşliğinde Charlie Chaplin Gösterimi
4
Ordu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Açıldı
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
6
AB ile Mısır'ın İlk Zirvesi Brüksel'de Başladı
7
Viyana'da Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi: 'Zengin Mirasın İzinde' Açıldı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi