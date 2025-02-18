Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti

Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesine İlişkin Önemli Açıklama

Boğaziçi Üniversitesi, Kuzey Kampüs'teki kafe işletmesine yönelik son günlerde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Söz konusu işletme, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine herhangi bir kahve markasının iştiraki değildir" denildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kafenin daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla ihale yoluyla yeni bir girişimciye kiralandığı ifade edildi. Açıklama, "Haberlere konu olan ve uzun yıllardır farklı bir işletmeci tarafından işletilen kafe, öğrencilerimize daha kaliteli ve uygun koşullarda hizmet sunmak amacıyla hazırlanan teknik şartları karşılayan başka bir girişimci tarafından ihale yoluyla kiralanmıştır," şeklinde detaylandırıldı.

Üniversitenin temel önceliklerinden birinin, öğrencilere sağlıklı bir yeme içme ve ders çalışma ortamı oluşturmak olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelerin yapıldığı aktarıldı.

Öğrenci Eylemleri ve Cezai Süreçler

Açıklamada, özel teşebbüse kiralanmış alanda yürütülen işgal eylemlerinin kampüs barışını olumsuz etkilediği belirtildi. Üniversite, provokatif davranışlarda bulunan bazı öğrencilere 3 gün kampüse giriş kısıtlaması getirdiğini ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası standartlardaki eğitim süreçlerinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için titizlikle çalıştığını vurguladı. Üniversite, bu süreçlere zarar verebilecek her türlü eyleme karşı sıfır tolerans politikası izlemekte ve bu tür hareketleri asla kabul etmemektedir.