Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti

Boğaziçi Üniversitesi, Kuzey Kampüs’teki kafenin herhangi bir kahve markasıyla ilişkisi olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:23
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti

Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesine İlişkin Önemli Açıklama

Boğaziçi Üniversitesi, Kuzey Kampüs'teki kafe işletmesine yönelik son günlerde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Söz konusu işletme, kamuoyunda yer alan iddiaların aksine herhangi bir kahve markasının iştiraki değildir" denildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kafenin daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla ihale yoluyla yeni bir girişimciye kiralandığı ifade edildi. Açıklama, "Haberlere konu olan ve uzun yıllardır farklı bir işletmeci tarafından işletilen kafe, öğrencilerimize daha kaliteli ve uygun koşullarda hizmet sunmak amacıyla hazırlanan teknik şartları karşılayan başka bir girişimci tarafından ihale yoluyla kiralanmıştır," şeklinde detaylandırıldı.

Üniversitenin temel önceliklerinden birinin, öğrencilere sağlıklı bir yeme içme ve ders çalışma ortamı oluşturmak olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelerin yapıldığı aktarıldı.

Öğrenci Eylemleri ve Cezai Süreçler

Açıklamada, özel teşebbüse kiralanmış alanda yürütülen işgal eylemlerinin kampüs barışını olumsuz etkilediği belirtildi. Üniversite, provokatif davranışlarda bulunan bazı öğrencilere 3 gün kampüse giriş kısıtlaması getirdiğini ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası standartlardaki eğitim süreçlerinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için titizlikle çalıştığını vurguladı. Üniversite, bu süreçlere zarar verebilecek her türlü eyleme karşı sıfır tolerans politikası izlemekte ve bu tür hareketleri asla kabul etmemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik Politika Belgesi'nde Gençlerin Katılımı Önemli
2
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti
3
Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye Geçiş: Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İstanbul'da Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası Düzenlendi
5
Bakırhan, PKK Öcalan ile Görüşmeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Yurdun Bazı Kesimlerine Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı
7
Antalya'da Halk Otobüsleri için Özel Şerit Uygulaması Başladı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık