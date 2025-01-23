Boğaziçi Üniversitesi, Times Higher Education Sıralamasında 5 Alanda Yükseldi

Boğaziçi Üniversitesi'nden Önemli Başarı

Boğaziçi Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Alanlara Göre En İyi Üniversiteler" sıralamasında 5 alanda yükseldi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THE'nin her yıl düzenlediği bu sıralama, dünya genelindeki üniversiteleri öğretim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, üniversite-sanayi iş birliği ve uluslararası görünüm gibi kriterlere göre değerlendiriyor.

Rekabetçi Alanlarda Başarı

Bu yılki sıralamada Boğaziçi Üniversitesi, bir alanda ilk kez sıralamaya girmeyi başardı ve rekabetin arttığı 2 alanda da performansını korudu. Üniversitenin en iyi derecesi, eğitim alanında 151-175 sıra bandında yer alırken, bu alanın ardından sosyal bilimler 251-300 ve işletme ve ekonomi 301-400 bandında sıralandı.

Eğitim ve Fizik Bilimleri Başarısı

Boğaziçi Üniversitesi, eğitim alanında dünyada ilk 175'te yer alarak önemli bir başarıya imza atarken, fizik bilimleri alanında geçen yıl 601-800 bandında yer alırken, bu yıl 501-600 bandına yükseldi. Ayrıca, sosyal bilimlerde 301-400 aralığından 251-300 bandına ilerleyerek uluslararası alandaki görünürlüğünü artırdı.

İstikrarlı Performans

Mühendislik, sanat ve beşeri bilimlerde istikrarlı bir performans sergileyen üniversite, 401-500 bandını korumaya devam etti. Psikoloji alanında ise 401-500 sıra bandıyla ilk kez sıralamada yer aldı.