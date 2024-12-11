Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç 5 Ay Sonra Yürümeye Başladı

Malatya'da boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki Kenan Ak, 34 dakika suda kalmasının ardından 5 aylık tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı. İstanbul Beylerderesi Göleti'nde 21 Temmuz'da yüzme girişimi sırasında gözden kaybolan Ak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi tarafından sudan çıkartıldı.

Kurtarma çalışmalarının ardından Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hemen ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada 3 ayı yoğun bakımda olmak üzere toplam 5 ay süren bir tedavi gördü ve nihayetinde hayata tutunmayı başardı.

Beyinde Oluşan Hasar ve Tedavi Süreci

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, Kenan Ak'ın uzun süre su altında kalmasının ardından hayatta kalmasının bir "mucize" olduğunu ifade etti. Sinanoğlu ayrıca, "İlk müdahale çok önemliydi, tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Hayati müdahaleyi onlar gerçekleştirdi." dedi. Tedavi sürecinde Ak'ta beyin ve akciğer ödemi tedavisi uygulandı. Sinanoğlu, Ak'ın şu an yürümeye başlamasının ve hayatına devam etmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Herkesin Umut Dolu Bakışı

Kenan Ak'ı sudan kurtaran İtfaiye Önlem Denetim Şube Müdürü Dalgıç Mehmet Pişkin, boğulma olaylarında genelde olumsuz sonuçlarla karşılaştıklarını ancak Kenan’ın sağlıklı bir şekilde hayata döndüğünü görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Dalgıç Cengiz Akay ise Kenan’ı 4 metre derinlikten çıkardıklarını ve bu durumun dünya literatüründe benzersiz bir olay olduğunu ifade etti.

Aile ve Yakınlarından Yüreklendirici Mesajlar

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kenan Ak’ı hastanede ziyaret ederek kurtarma ekiplerine teşekkür etti ve olayın her yönüyle bir mucize olduğuna vurgu yaptı.

Kenan Ak’ın ailesi de yaşanan süreci değerlendirerek, kardeşinin ve oğlunun hayatta kalmasını bir mucize olarak yorumladı. Kenan’ın ablası Neslihan Kılınç, "O zaman bize 'hazırlıklı olun, bu hasta yaşamaz' dediler. Fakat Allah'ın bir mucizesi olarak hayata döndü," dedi.

Kenan Ak ise yaşadığı zorluklar sonrası yeniden yürümeye başladığı için duyduğu mutluluğu dile getirirken, kurtarma ekiplerine teşekkür etti: "Yürümeye yeniden başlamak bebek gibi, yavaş yavaş yürüyorum. İtfaiye ekipleri beni kurtardı, onlara minnettarım," ifadelerini kullandı.

Malatya'da, girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren ve 34 dakika sonra sudan çıkarılan 22 yaşındaki Kenan Ak (ortada), 5 ay süren tedavisinin ardından yaşama tutundu. Ak'ı kurtaran İtfaiye Önlem Denetim Şube Müdürü Dalgıç Mehmet Pişkin (sağda), tfaiye Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Dalgıç Cengiz Akay (solda) AA muhabirine açıklama yaptı.

Malatya'da, girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren ve 34 dakika sonra sudan çıkarılan 22 yaşındaki Kenan Ak (ortada), 5 ay süren tedavisinin ardından yaşama tutundu. Ak'ı kurtaran İtfaiye Önlem Denetim Şube Müdürü Dalgıç Mehmet Pişkin (sağda), tfaiye Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Dalgıç Cengiz Akay (solda) AA muhabirine açıklama yaptı.