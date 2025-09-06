Bohay Denizi'nde Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı: Arama-Kurtarma Harekatı

Bohay Denizi'nde Kargo Gemisi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı

Çin'in kuzeyindeki Bohay Denizi açıklarında bir kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirildi. Olayla ilgili ilk bilgiler, kazanın denizde can kaybı riski oluşturduğunu gösteriyor.

Olayın Detayları

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın ardından balıkçı teknesinin alabora olduğu ve mürettebatın bir kısmının denizde kaybolduğu belirtildi. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunması için derhal harekete geçildiğini duyurdu.

Müdahale ve Arama-Kurtarma Çalışmaları

Bakanlık, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve operasyonun devam ettiğini açıkladı. Ekipler denizdeki kayıpları bulmak için arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Yetkili Kurumlar ve Soruşturma

Devlet düzeyinde koordinasyon için Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güveliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği bildirildi. Bakanlık, kazadaki sorumluluk ve olası ihmallerin kapsamlı şekilde soruşturulacağını kaydetti.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları ile soruşturmanın sonuçlarına ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini duyurdu.