Bolat, Cham Nimul ile Görüştü: Hedef 1 Milyar Dolar

Görüşme ve Amaç

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye gelen Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4. Dönem Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya gelerek, ikili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

1 milyar dolar hedefi doğrultusunda, taraflar ikili ticareti artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdi ve uygulama odaklı adımlar atma kararı aldı.

Görüşme, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri pekiştirme ve ticari bağlantıları yeni bir seviyeye taşıma yönündeki ortak kararlılığı ortaya koydu.

